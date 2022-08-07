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35 минут назад

В России подорожала долгосрочная аренда квартир

Секрет Фирмыиещё 1

За месяц в России выросла стоимость долгосрочной аренды квартир. Об этом сообщил «Коммерсант». Повышение цен на аренду жилья связано с приближением осеннего сезона. Эксперты заверили, что цены на жильё будут расти, но постепенно. На рынке сейчас не все владельцы рискуют поднимать ценник, в среднем в июле спрос со стороны арендодателей увеличился на 12%.

В России подорожала долгосрочная аренда квартир
Фото: UnsplashUnsplash

Собственники, по словам директора департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости «Этажей» Ольги Павлиновой, пока ведут себя осторожно из-за высокой конкуренции. Сами арендаторы предпочитают искать более доступные варианты, ориентируясь на окраины городов.

Средняя цена месячной аренды 1-комнатной квартиры в 16 городах-миллионниках, Подмосковье и Ленинградской области сейчас составляет порядка 20 800 рублей. Издание отметило, что это выше, чем в июле примерно на 3,5%.

Двухкомнатные квартиры подорожали ещё на 3% — до 31 200 рублей в месяц. Наибольший прирост стоимости зафиксировали в Перми и Ростове-на-Дону — 8% и 7% соответственно, а в Санкт-Петербурге цена повысилась всего на 1%.

Ранее «Секрет» сообщал, что владельцы московских квартир в 2022 году стали реже отказывать потенциальным арендаторам, и количество успешных сделок увеличилось на 10–12%. По информации агентства по недвижимости, в начале года хозяева столичных квартир отказывали 30–32% соискателей, но теперь показатель упал до 20%.

Недвижимость,Коммерсант,
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