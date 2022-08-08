Россиян предупредили о проблемах при потере документов на квартиру

Собственник квартиры, потерявший документы на неё, не сможет распоряжаться жилплощадью, а ещё рискует стать жертвой мошенников. Об этом в разговоре с РИА «Новости» предупредил юрист, президент Национальной ассоциации комплаенс Владимир Балакин. При потере правоустанавливающих бумаг всегда нужно учитывать, что их мог кто-то украсть или их могли найти недобросовестные граждане.

Фото: ТАСС ТАСС

Собственник квартиры, потерявший документы на неё, не сможет распоряжаться жилплощадью, а ещё рискует стать жертвой мошенников. Об этом в разговоре с РИА «Новости» предупредил юрист, президент Национальной ассоциации комплаенс Владимир Балакин. При потере правоустанавливающих бумаг всегда нужно учитывать, что их мог кто-то украсть или их могли найти недобросовестные граждане.

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В таком случае человек может лишиться недвижимости. Мошенники незаконно составят доверенность и по ней продадут квартиру, предупредил юрист.

Восстанавливать документы на квартиру — длительный процесс. Иногда для этого приходится обращаться в суд. Поэтому первым делом после того как вы заподозрили, что документы на вашу квартиру оказались в чужих руках, нужно заявить в полицию, посоветовал Балакин.

Затем через Росреестр или МФЦ нужно запретить любые действия с квартирой без личного участия собственника. И только после этого можно заниматься восстановлением бумаг.

Копию документов в Росреестре могут получить те, кто вступил в право собственности после 31 января 1998 года. Остальным нужно будет обращаться к тем органам, которые оформляли бумаги раньше. Это может быть, например, БТИ или нотариус.

Чтобы проблем при утере оригиналов документов на недвижимость не возникло, можно обзавестись нотариально заверенными копиями, посоветовала член Ассоциации юристов России Гульнара Беглова.