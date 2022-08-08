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2 часа назад

В России подорожал один тип жилья

Lenta.ruиещё 6

С начала 2022 года на вторичном рынке недвижимости в России подорожали небольшие квартиры площадью до 32 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала «Мир квартир».

В России подорожал один тип жилья
Фото: ТАССТАСС

Эксперты проанализировали динамику изменения цен на однокомнатные квартиры и квартиры-студии в 70 городах России. Один тип жилья в среднем по стране подорожал на 11,6 процента в сравнении с началом года — стоимость квадратного метра поднялась до 101, 6 тысячи рублей. На данный момент небольшая квартира стоит в среднем почти 2,8 миллиона рублей.

Что касается динамики по городам России, то больше всего подобное жилье подорожало в Ставрополе и Калуге — на 24,2 процента в каждом. Ниже в списке расположился Владикавказ с динамикой в 23,2 процента. Топ-3 списка замкнул Киров, где небольшие квартиры подорожали на 22,5 процента. Самый маленький прирост зафиксировали в Краснодаре и Москве — квартиры подорожали на 0,2 процента и 0,3 процента соответственно.

Ранее специалисты «Инком-Недвижимость» выяснили, что за год в Москве подорожало вторичное жилье. По итогам июля на рынке «вторички» старой Москвы средняя цена предложения составила 278,7 тысячи рублей за квадратный метр. В годовом выражении показатель увеличился на два процента.

Недвижимость,Инком-Недвижимость,
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