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38 минут назад

В России подорожает аренда жилья

Елена Прошина

В России могут возрасти цены на аренду жилья на 10-20%. По предварительным прогнозам, это может произойти уже осенью этого года. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на данные участников рынка недвижимости.

В России подорожает аренда жилья
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в сообщении, весной 2022 года арендные ставки упали на 8-1% в связи с ростом конкуренции на рынке, ростом ключевой ставки, а также быстрой и неравномерной изменчивостью курса рубля по отношению к иностранным валютам.

Эксперт «Циан.Аналитики» Виктория Кирюхина в беседе с изданием пояснила, что в связи с этим ипотека дорожает, а некоторые продавцы покидают вторичный рынок и переходят в сегмент аренды.

Специалисты рассказали, что стоимость аренды квартир повысится с началом делового сезона, а также учебы в колледжах и вузах. Наиболее заметным скачок цен будет в Москве и Санкт-Петербурге, так как средняя ставка аренды в этих городах просела гораздо значительнее, чем по всей остальной России.

«В этом году осенью в Москве и Санкт-Петербурге средняя стоимость аренды вырастет на 10 процентов минимум», — спрогнозировала ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич.

Она добавила, что цены на небольшие квартиры гостиничного типа и мини-студии могут увеличиться и на 20%.

Недвижимость,
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