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2 часа назад

Москвичи стали чаще оформлять перепланировку квартир онлайн

Вечерняя Москваиещё 3

Жители столицы активно пользуются услугой оформления перепланировки квартир онлайн. Об этом во вторник, 9 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Москвичи стали чаще оформлять перепланировку квартир онлайн
Фото: PexelsPexels

— После перевода в августе 2020 года услуги по оформлению перепланировки исключительно в онлайн-формат ее востребованность у горожан выросла. За семь месяцев этого года оказано более 22,6 тысячи таких услуг, что почти на 10 процентов превышает аналогичный показатель прошлого года, — рассказал он.

По словам Бирюкова, благодаря онлайн-формату сократились сроки получения решения. Чаще всего москвичи обращаются за согласованием планируемых работ.

Уточняется, что подать документы можно на портале mos.ru, где будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении. При этом больше нет необходимости обращаться лично в Центры госуслуг «Мои документы».

Как отметил депутат Московской городской дум Александр Козлов, развитие сервисов в столичном Бюро технической инвентаризации (БТИ) упростит проведение ремонта и перепланировки для собственников помещений.

Недвижимость,Александр Козлов,Петр Бирюков,
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