Москвичи стали чаще оформлять перепланировку квартир онлайн

— После перевода в августе 2020 года услуги по оформлению перепланировки исключительно в онлайн-формат ее востребованность у горожан выросла. За семь месяцев этого года оказано более 22,6 тысячи таких услуг, что почти на 10 процентов превышает аналогичный показатель прошлого года, — рассказал он.