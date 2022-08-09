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44 минуты назад

Проживающим за границей россиянам предложат жилищные сертификаты для переселения

Лера Букина

Проживающие за границей соотечественники начнут получать жилищные сертификаты для переселения на территорию РФ. Они полагаются тем, кто сделает выбор в пользу регионов Дальневосточного федерального округа, сообщается в официальном Telegram-канале Минстроя РФ.

Проживающим за границей россиянам предложат жилищные сертификаты для переселения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Жилищные сертификаты впервые начали вручать соотечественникам, проживающим за рубежом, для переселения на территорию РФ. Сертификаты будут доведены МВД России для оформления и выдачи претендентам», - отмечается в сообщении.

Власти намерены выдавать сертификаты переселяемым соотечественникам каждый год. Суммарный размер государственной такой финансовой поддержки оценивается примерно в 500 млн рублей.

Ранее эксперты портала Emirates.Estate сообщили, что наиболее бюджетные варианты жилья в самых популярных районах Дубая зафиксированы в Motor City. Так, за один «квадрат» в апартаментах Motor City российские граждане отдадут 1,7 тысячи долларов (около 102,7 тысячи рублей). Самые высокие цены на апартаменты наблюдаются в Downtown Dubai – там стоимость квадратного метра в среднем составляет около пяти тысяч долларов (примерно 302,1 тысячи рублей).

Недвижимость,Госстрой России,МВД России,
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