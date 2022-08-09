Проживающим за границей россиянам предложат жилищные сертификаты для переселения

Проживающие за границей соотечественники начнут получать жилищные сертификаты для переселения на территорию РФ. Они полагаются тем, кто сделает выбор в пользу регионов Дальневосточного федерального округа, сообщается в официальном Telegram-канале Минстроя РФ .

«Жилищные сертификаты впервые начали вручать соотечественникам, проживающим за рубежом, для переселения на территорию РФ. Сертификаты будут доведены МВД России для оформления и выдачи претендентам», - отмечается в сообщении.

Ранее эксперты портала Emirates.Estate сообщили, что наиболее бюджетные варианты жилья в самых популярных районах Дубая зафиксированы в Motor City. Так, за один «квадрат» в апартаментах Motor City российские граждане отдадут 1,7 тысячи долларов (около 102,7 тысячи рублей). Самые высокие цены на апартаменты наблюдаются в Downtown Dubai – там стоимость квадратного метра в среднем составляет около пяти тысяч долларов (примерно 302,1 тысячи рублей).