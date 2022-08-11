Ипотека для айтишников может стать еще более доступной

Минцифры России предложило уменьшить ставку по льготной ипотеке для IT-специалистов с 5 до 3%. Об этом говорится в проекте постановления правительства. Также ведомство предложило снизить требования к минимальному размеру заработка для заёмщиков со 150 000 до 120 000 рублей в месяц в городах-миллионниках и со 100 000 до 70 000 рублей в остальных населённых пунктах.

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Возраст претендентов на ипотеку предложили установить в диапазоне от 22 до 50 лет (вместо нынешних 22–44 лет). Заёмщики должны работать в аккредитованной IT-компании. Требование о том, чтобы компания пользовалась налоговыми льготами, решили исключить.

После предоставления ипотеки сотрудник должен проработать в своей компании не менее 5 лет. При увольнении ему необходимо будет трудоустроиться в течение 6 месяцев (вместо 3 месяцев, как было установлено ранее).

Ранее «Секрет» писал, что российские IT-компании на 3 года освободили от налога на прибыль и проверок, а их сотрудники, занятые в разработке ПО, могут получить отсрочку от призыва в армию. Кроме того, для компаний — разработчиков мобильных приложений и программ предусмотрены налоговые льготы и послабления.

Например, IT-компании могут получить льготные кредиты по ставке, не превышающей 3%, а их сотрудники — оформить льготную ипотеку.

В июле правительство приняло постановление об увеличении размера льготной ипотеки для IT-специалистов. Они смогут взять кредит на сумму до 15 млн рублей (в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях — до 30 млн рублей).