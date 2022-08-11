Спрос на новостройки просел на 10%

Спрос на первичном рынке недвижимости России по итогам первого полугодия просел в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 10%, подсчитали на основе данных Росреестра аналитики классифайда "Циан".

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"В первом полугодии заключено 382,8 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) - на 10% меньше, чем за аналогичный период год назад. Две из трех сделок были заключены в первом квартале. Во втором квартале спрос просел до уровня периода пандемийных ограничений 2020 года", - говорится в сообщении компании.

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Как отмечается в нем, спрос оказался выше прошлогоднего только в трети регионов - в основном в субъектах Сибирского и Дальневосточного округов с небольшим числом ДДУ.

Треть сделок на первичном рынке была заключена в десяти регионах. Среди лидеров - столичные агломерации и регионы с городами-миллионниками, а также Тюменская область. В шести регионах не было ни одной сделки на первичном рынке, констатировали аналитики сервиса.

Так, лидером по ДДУ традиционно стала Москва (64,3 тысячи). За ней следуют Московская область (42,4 тысячи), Санкт-Петербург (35,7 тысячи), Краснодарский (23,3 тысячи) и Красноярский (21,7 тысячи) края. В Новосибирской области зарегистрировали 15,6 тысячи ДДУ, Свердловской - 13,4 тысячи, Ленинградской - 11,3 тысячи, Татарстане - 10,8 тысячи, Тюменской области - 9,8 тысячи.

Ни одной сделки на первичном рынке не совершили за полгода в Еврейской автономной области, на Камчатке, Чукотке, Мурманской области, Ненецком автономном округе и Карачаево-Черкесии. В Магаданской области было заключено три сделки. Как отмечается в сообщении, это регионы с минимальными объемами ввода жилья девелоперами (либо малонаселенные, либо с широким распространением индивидуального жилищного строительства).