Под Москвой подешевел один тип недвижимости

Коттеджи под Москвой с июля по август 2022 года подешевели в среднем на семь процентов, до 27,94 миллиона рублей. Динамику цен на загородную недвижимость в Подмосковье оценили аналитики компании «Инком-Недвижимость» в своем исследовании, пишет «Российская газета».

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При этом по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м снижение средней цены составило 0,1 процента. Участки без подряда, наоборот, подорожали — по оценкам специалистов, за месяц средняя цена подобных лотов выросла на 0,2 процента, до 1,54 миллиона рублей. За год такая недвижимость подорожала на 34 процента.

Эксперты отметили, что каждый третий покупатель загородных объектов делает это с целью инвестиций. Около 30 процентов россиян приобретают коттеджи, а остальные — участки. Чаще всего, по словам аналитиков, заработать на недвижимости собираются люди в возрасте 35-50 лет.

В «Инком-Недвижимость» подсчитали, что при правильном инвестировании доход может составить до 50 процентов от стоимости лота. Однако важную роль играют локация, надежность застройщика, сроки возведения и качество строительства дома. Специалисты уточнили, что большинство объектов сейчас пытаются продать по завышенной цене, поэтому следует искать дома и участки с хорошими скидками.