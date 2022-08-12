В России резко вырос интерес к посуточной аренде квартир

Спрос на посуточную аренду жилья в России за год вырос на 64%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито недвижимость», результаты которого опубликовал РБК. Чаще всего краткосрочной арендой интересуются жители Москвы (15%), Петербурга (8%), Подмосковья (5%), Ростовской области (4%) и Республики Башкортостан (3%). Рост интереса к такому жилью эксперты связали с развитием внутреннего туризма.

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Заметнее всего интерес к посуточной аренде вырос у жителей Калининграда и Иркутской области. В обоих регионах за год он увеличился вдвое.

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Гораздо больше людей стали интересоваться съёмом жилья посуточно в Карелии (+92%), Тверской (+82%) и Рязанской областях (+79%).

Самое популярное направление для посуточной аренды — Краснодарский край. Особенно часто там искали временное жильё москвичи, жители Московской и Ростовской областей.

Другие популярные у туристов направления — из Москвы в Санкт-Петербург и Крым, из Санкт-Петербурга в Карелию и из Краснодарского края в Крым.

Руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артём Кромочкин объяснил всплеск спроса на посуточную аренду ростом интереса к внутреннему туризму. Его подстегнула отмена ковидных ограничений и закрытие авиасообщения с рядом зарубежных стран.

«Вместе с тем развивается культура путешествий на выходные в соседние регионы — люди решаются на поездки такого формата, чтобы переключиться от рутины и отдохнуть», — добавил эксперт.

В июне самым популярным российским городом для посуточной аренды жилья стал Санкт-Петербург. На него пришлось 8,87% от общего числа запросов. Второе место в рейтинге досталось Сочи — 8,64% обращений. Третье место с заметным отставанием было у Москвы (4,66%).

Между тем, долгосрочная аренда квартир в России дорожает. Цены на однушки в городах-миллионниках выросли примерно на 3,5%, на двухкомнатные квартиры — на 3%. По мнению экспертов рынка, это связано с приближающимся осенним сезоном.