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1 час назад

Россияне кинулись снимать жилье посуточно

Лера Букина

В 2022 году россияне активно начали прибегать к съему жилья посуточно. Аналитики «Авито Недвижимость» зафиксировали увеличение спроса на краткосрочную аренду на 65% за год, передает РБК.

Россияне кинулись снимать жилье посуточно
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению экспертов, увеличение интереса к краткосрочному найму обусловлено тем, что в стране становятся популярными внутренний туризм и поездки на выходные в соседние регионы.

На первом месте среди тех, кто чаще всего пользуются такой услугой, - москвичи (15% запросов). Следом идут петербуржцы (8%), жители Московской (5 %) и Ростовской (4%) областей, а также Республики Башкортостан (3%).

Отмечается, что самый большой прирост спроса пришелся на жителей Калининградской и Иркутской областей (в этих регионах он увеличился в два раза за год), Республики Карелия (+ 92%), Тверской (плюс 82 процента) и Рязанской областей (плюс 79%).

Также аналитики пришли к выводу, что на 15 регионов с наибольшим интересом к посуточной аренде пришлось около 57% всего спроса в июле текущего года.

Ранее сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал «Газете.Ru», где находятся самые бюджетные варианты аренды квартир в Москве. По его словам, это Перово, Новогиреево, Гольяново, Бирюлево, в районах, где ближайшие станции метро «Аннино», «Царицыно», «Медведково», «Щелковская» или «Первомайская», на Ярославском шоссе.

Недвижимость,Николай Переславский,
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