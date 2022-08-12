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3 часа назад

Названы способы сэкономить на аренде жилья в Москве

Мария Иванова

Инвестор Татьяна Волкова посоветовала одиноким людям снимать в Москве квартиры-студии площадью 10-13 квадратных метров, чтобы сэкономить. Об этом она рассказала NEWS.ru.

Названы способы сэкономить на аренде жилья в Москве
Фото: ТАССТАСС

По мнению Волковой, несмотря на размеры, современные студии обустроены так комфортно, что жить в них будет не хуже, чем в однушках.

Инвестор заявила, что подобная студия обойдется дешевле аренды комнаты в большой квартире.

Волкова добавила, что надо не бояться торга - много сдающихся квартир сейчас пустуют.

«Это повод предложить свои условия. Владельцы стали более гибкими и вполне могут сделать вам скидку, - рассказала она.

Волкова напомнила, что надо учитывать и расположение жилья - в некоторых случаях экономию на аренде могут нивелировать траты на транспорт.

Весной 2022 года эксперты ЦИАН оценили среднюю стоимость аренды однокомнатных квартир в 16 крупнейших городах России - она составила 19,9 тысячи рублей. Двухкомнатные квартиры в этих городах в среднем обходятся в 29,3 тысячи.

В Москве средние показатели составили 45,8 тысячи рублей за однушку, 77,6 тысячи - за двухкомнатную квартиру.

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