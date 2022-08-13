Определен топ городов с самой подорожавшей арендой квартир

«В большинстве крупных городов основные арендаторы — студенты. Они ищут наиболее доступные варианты квартир. Нередко их бюджеты на 20-25% ниже существующих рыночных ставок аренды. В части городов из-за внутреннего туризма есть дефицит предложения. Мы не исключаем, что на этом фоне доступность аренды в ближайший месяц-полтора может снизиться на 8-10%. Но это будет временным явлением. После октября мы ожидаем очередную волну увеличения предложения и стагнации ставок аренды», — объяснила директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова.