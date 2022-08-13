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1 час назад

Риелторы назвали топ городов с самой подорожавшей арендой квартир

Ura.Ru

За год аренда квартир сильнее всего подорожала в Ростове-на-Дону, Москве и Челябинске. В десятке лидеров также оказались Пермь и Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщили эксперты федеральной компании «Этажи».

Определен топ городов с самой подорожавшей арендой квартир
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Первое место занял Ростов-на-Дону, где по сравнению с прошлым годом средняя ставка аренды однокомнатных квартир выросла на 21,5%. На втором месте Москва, с ростом — 19%, на третьем — Челябинск (16%), на четвертом — Санкт-Петербург, где аренда подорожала на 15,1%. На пятой строчке оказалась Самара — 13%. Далее следуют Екатеринбург (12,8%), Омск (12,3%), Воронеж (11,5%), Пермь (9,8%). И замыкает десятку лидеров Красноярск (9,3%)», — сообщили аналитики компании «Этажи».

Согласно их данным, стоимость аренды может дать очередной скачок.

«В большинстве крупных городов основные арендаторы — студенты. Они ищут наиболее доступные варианты квартир. Нередко их бюджеты на 20-25% ниже существующих рыночных ставок аренды. В части городов из-за внутреннего туризма есть дефицит предложения. Мы не исключаем, что на этом фоне доступность аренды в ближайший месяц-полтора может снизиться на 8-10%. Но это будет временным явлением. После октября мы ожидаем очередную волну увеличения предложения и стагнации ставок аренды», — объяснила директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова.

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