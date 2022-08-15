Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
55 минут назад

Россию покинуло крупное агентство элитной недвижимости

Секрет Фирмы

Международное агентство недвижимости Savills приняло решение покинуть российский рынок, на котором было представлено последние 16 лет. Местное подразделение сменит название на Intermark Real Estate и будет работать самостоятельно. Как пояснил управляющий партнёр российского бизнеса Дмитрий Халин, прекращение работы Savills продиктовано политической ситуацией.

Россию покинуло крупное агентство элитной недвижимости
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 2022 года мы вернулись к бренду Intermark Real Estate с новым багажом знаний и колоссальным опытом работы в структуре крупнейшего зарубежного агентства недвижимости, сохранив высокий международный уровень компетенций», — сообщили в компании.

Там заверили, что изменения коснулись только её названия и аффилированности с брендом Savills. Команда сотрудников не изменилась. На сайте их всё ещё называют «команда Savills».

Корпорацию по недвижимости Savills основали в Великобритании в 1855 году, она работает более чем в 70 странах.

Агентство Intermark Real Estate, которое специализируется на покупке и аренде элитной недвижимости в Москве, Подмосковье и за рубежом, существует с 1993 года.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители