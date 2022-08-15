Россию покинуло крупное агентство элитной недвижимости

Международное агентство недвижимости Savills приняло решение покинуть российский рынок, на котором было представлено последние 16 лет. Местное подразделение сменит название на Intermark Real Estate и будет работать самостоятельно. Как пояснил управляющий партнёр российского бизнеса Дмитрий Халин, прекращение работы Savills продиктовано политической ситуацией.

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«С 2022 года мы вернулись к бренду Intermark Real Estate с новым багажом знаний и колоссальным опытом работы в структуре крупнейшего зарубежного агентства недвижимости, сохранив высокий международный уровень компетенций», — сообщили в компании.

Там заверили, что изменения коснулись только её названия и аффилированности с брендом Savills. Команда сотрудников не изменилась. На сайте их всё ещё называют «команда Savills».

Корпорацию по недвижимости Savills основали в Великобритании в 1855 году, она работает более чем в 70 странах.