Россию покинуло крупное агентство элитной недвижимости

Международное агентство недвижимости Savills приняло решение покинуть российский рынок, на котором было представлено последние 16 лет. Местное подразделение сменит название на Intermark Real Estate и будет работать самостоятельно. Как пояснил управляющий партнёр российского бизнеса Дмитрий Халин, прекращение работы Savills продиктовано политической ситуацией.
«С 2022 года мы вернулись к бренду Intermark Real Estate с новым багажом знаний и колоссальным опытом работы в структуре крупнейшего зарубежного агентства недвижимости, сохранив высокий международный уровень компетенций», — сообщили в компании.
Там заверили, что изменения коснулись только её названия и аффилированности с брендом Savills. Команда сотрудников не изменилась. На сайте их всё ещё называют «команда Savills».
Корпорацию по недвижимости Savills основали в Великобритании в 1855 году, она работает более чем в 70 странах.
Агентство Intermark Real Estate, которое специализируется на покупке и аренде элитной недвижимости в Москве, Подмосковье и за рубежом, существует с 1993 года.