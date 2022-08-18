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2 часа назад

Число сделок по покупке квартир в новостройках Москвы в июле выросло почти на треть

ТАССиещё 7

Более 8 тыс. сделок на первичном рынке жилья зарегистрировано в Москве в июле 2022 года, что на 31% больше, чем месяцем ранее. В годовом выражении рост составил 22%, сообщила в четверг пресс-служба столичного управления Росреестра.

Число сделок по покупке квартир в новостройках Москвы выросло
Фото: ТАССТАСС

"В секторе жилой недвижимости в июле зарегистрировано 8 218 договоров долевого участия в строительстве, что превысило июньский показатель на 30,9% (6 275 ДДУ). Проводя сравнение с июлем 2021 и 2020 годов, показатель вырос на 22,3% (6 717 ДДУ) и на 59,3% соответственно (5 159 ДДУ)", - говорится в сообщении.

На рынке нежилой недвижимости число зарегистрированных в июле первичных договоров (2,7 тыс.) снизилось на 4% по сравнению с июнем и на 28% по сравнению с июлем прошлого года.

В целом на рынке жилой и нежилой недвижимости в июле было оформлено 10,9 тыс. договоров участия в долевом строительстве. Результат на 20% превзошел показатель июня, а по сравнению с прошлым годом вырос на 5%.

Всего за семь месяцев 2022 года в жилом и нежилом сегментах зарегистрировано 75,1 тыс. сделок - на 4,5% меньше, чем годом ранее. На первичном рынке жилья, где с января по июль оформлено 50,9 тыс. договоров, произошло снижение на 2,5%.

Недвижимость,Росреестр,
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