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1 час назад

Искусственный интеллект спрогнозировал снижение цен на жилье в Москве

Мослента

Снижение цен на жилье в Москве спрогнозировали в компании Realiste с помощью искусственного интеллекта, сообщает «РБК Недвижимость». По данным ИИ, к концу 2023 года стоимость недвижимости может достигнуть показателей начала 2021 года — до 210 тысяч рублей за квадратный метр.

ИИ спрогнозировал снижение цен на жилье в Москве
Фото: МослентаМослента

«В июле средняя стоимость "квадрата" составляла 260 тысяч рублей, а пиковый показатель — 270 — отмечался в марте 2022-го. Таким образом, снижение составит 22,2 процента относительно мартовских цен и 19,2 процента относительно июля 2022 года», — говорится в сообщении.

По мнению экспертов, тенденция связана со снижением покупательной способности и завышенными ценами, а также акциями и скидками от застройщиков.

«Ожидаем, что тенденция станет максимально очевидна и окончательно утвердится в сентябре-октябре этого года», — цитирует специалистов «РБК Недвижимость». Они считают, что после этого рынок вновь начнет расти, но, чтобы вернуться к ценам марта 2022 года, ему потребуется не менее пяти лет.

Ранее была раскрыта средняя стоимость аренды квартир в центре Москвы. Средняя цена аренды двухкомнатной квартиры в Таганском районе Москвы, судя по информации сервисов поиска недвижимости, варьируется в диапазоне от 80 до 100 тысяч рублей в месяц.

Недвижимость,
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