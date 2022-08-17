ИИ спрогнозировал снижение цен на жилье в Москве

«Ожидаем, что тенденция станет максимально очевидна и окончательно утвердится в сентябре-октябре этого года», — цитирует специалистов «РБК Недвижимость». Они считают, что после этого рынок вновь начнет расти, но, чтобы вернуться к ценам марта 2022 года, ему потребуется не менее пяти лет.