Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+30° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Назван российский мегаполис с самой дешевой посуточной арендой жилья

Lenta.ruиещё 2

В России среди городов-миллионников самые дешевые однокомнатные квартиры для посуточной аренды обнаружили в Омске — там они в среднем стоят 1699 рублей. Об этом сообщили аналитики сервисов «Домклик» и «Суточно.ру», пишет «Газета.Ru».

Назван российский мегаполис с самой дешевой посуточной арендой жилья
Фото:  Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Другим мегаполисом с наиболее бюджетным посуточным жильем эксперты назвали Пермь — там стоимость аренды жилья составила 1735 рублей в сутки. Замыкает тройку Челябинск с показателем в 1746 рублей. В пятерку также попали Самара и Новосибирск, где средняя цена посуточной аренды оказалась на уровне 2217 и 2238 рублей соответственно.

Видео дня

Самые дорогие «однушки» для аренды нашли в Санкт-Петербурге — там они в среднем стоят 3879 рублей в сутки. Второе место заняла Москва с показателем в 3806 рублей, а на третьем месте в списке расположилась Казань с показателем в 3775 рублей. За ней следует Нижний Новгород, где посуточная аренда однокомнатной квартиры стоит 3754 рубля. Замыкает пятерку Волгоград, где среднюю стоимость суточного проживания в однокомнатной квартире оценили в 2909 рублей.

Генеральный директор сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов для большей экономии порекомендовал бронировать небольшие студии в районах, которые удалены от центра. Кроме того, необходимо учесть то, что в разные дни недели стоимость аренды одного и того же варианта может различаться. Наконец, большинство владельцев квартир готовы предложить скидку в размере 5-15 процентов в случае бронирования на несколько суток.

Кроме того, специалисты проанализировали, в каких городах долгосрочная аренда однокомнатного жилья стоит дороже всего. Лидером списка стала Москва со средним показателем в 42 тысячи рублей в месяц, на втором месте оказался Санкт-Петербург — там ставка находится на уровне 26 тысяч рублей. Третью строчку заняла Казань, где цена аренды составляет 23 тысячи рублей. При этом в Москве для долгосрочной аренды доступны около 1700 «однушек», в Петербурге — примерно 1100, в Казани — приблизительно 1300.

Руководитель сервиса «Домклик» Мария Ромчанова рассказала, что средняя стоимость аренды жилья в Москве более чем вдвое превышает показатели остальных городов. Причина этому — уверенность собственников однокомнатных квартир в стабильном спросе на этот тип недвижимости.

В августе аналитики «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» пришли к выводу, что в столице повысился спрос на аренду жилья. По их данным, интерес к съему квартир в седьмом месяце 2022 года увеличился на 10,45 процента относительно шестого.

Недвижимость,Юрий Кузнецов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители