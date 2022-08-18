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2 часа назад

В России начнутся массовые распродажи жилья

Lenta.ru

Осенью в России начнутся массовые распродажи жилья в новостройках. Об этом рассказала эксперт по недвижимости Ксения Аверс, ее слова передает издание NEWS.ru.

В России начнутся массовые распродажи жилья
Фото: ShutterstockShutterstock

Как объяснила Аверс, к октябрю-ноябрю 2022 года девелоперы начнут спасать бизнес от банкротства из-за низких доходов. Некоторые строительные площадки уже заморожены, в ближайшем будущем ситуация ухудшится. На фоне этого застройщики станут массово распродавать квартиры по себестоимости.

«Начнутся распродажи. Сначала это будут "точечные предложения", потом они приобретут массовый характер. Когда застройщики поймут, что план они не выполняют, а год закроется убытком», — заявила Аверс.

Она добавила, что в первом полугодии 2022 года продажи у агентств недвижимости упали на 80-85 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Наиболее сильно пострадал вторичный рынок.

Ранее в августе в компании Realiste предсказали, что цены на жилье в Москве могут упасть до показателей января 2021 года. Средняя стоимость квадратного метра в столице составит примерно 210 тысяч рублей.

Недвижимость,
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