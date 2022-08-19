Банки дадут отсрочку на выплату первого взноса по ипотеке

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Россияне смогут получить отсрочку на первый взнос по ипотеке. Такие условия некоторые банки предоставят клиентам, которые могут купить новое жилье только после продажи имеющегося, сообщает РБК.

В июне 2022 года Альфа-банк совместно с застройщиком «Инград» начал одобрять ипотеку на новостройки с возможностью перечисления первого взноса в рассрочку до 24 месяцев. Московский кредитный банк (МКБ) позволяет получить ипотеку с отсрочкой на три месяца при условии, что в сделке участвует работающий с их компанией по спецпрограммам девелопер. Директор департамента ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев добавил, что после завершения тестирования нововведения будет рассмотрена возможность увеличения срока отсрочки.

По словам Селезнева, на данный момент 40-60 процентов клиентов используют в качестве первоначального взноса средства от продажи старой недвижимости, в то время как в прошлом доля таких заемщиков составляла 15 процентов. «Дом.РФ» также рассматривает возможность запуска программы, которая даст возможность перечислять стартовый взнос постепенно. При этом в ВТБ сообщили, что не собираются вводить подобную опцию.