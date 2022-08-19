Россиянам предоставят отсрочку на первый взнос по ипотеке

Банки намерены предоставлять российским гражданам отсрочку на первый взнос по ипотеке. Об этом сообщает РБК.

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Так, перечисление средств будет доступно через несколько месяцев после того, как оформится кредит. Речь идет о клиентах, которые способны купить новое жилье, но только после продажи имеющегося.

Отмечается, что «Альфа-Банк» совместно с девелопером «Инград» теперь одобряет жилищный заем на новостройки с опцией перечисления первого взноса в рассрочку до 12 месяцев.

Московский кредитный банк предоставляет кредит на новостройки с отсрочкой по взносу на три месяца. Об отсутствии таких планов сообщил РБК. Другие крупные банки не прокомментировали ситуацию.

У МКБ отсрочка на первоначальный взнос по ипотеке напоминает опцию бронирования. Так, сначала заключается договор долевого участия с застройщиком и кредитное соглашение с банком. Что касается самой сделки по приобретению жилья, то она может состояться позднее (зависит срок отсрочки). В итоге у покупателя появляется шанс заморозить стоимость выбранного объекта и условия по ипотеке до момента внесения первого взноса.