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27 минут назад

Россиянам предоставят отсрочку на первый взнос по ипотеке

Лера Букина

Банки намерены предоставлять российским гражданам отсрочку на первый взнос по ипотеке. Об этом сообщает РБК.

Россиянам предоставят отсрочку на первый взнос по ипотеке
Фото: ТАССТАСС

Так, перечисление средств будет доступно через несколько месяцев после того, как оформится кредит. Речь идет о клиентах, которые способны купить новое жилье, но только после продажи имеющегося.

Отмечается, что «Альфа-Банк» совместно с девелопером «Инград» теперь одобряет жилищный заем на новостройки с опцией перечисления первого взноса в рассрочку до 12 месяцев.

Московский кредитный банк предоставляет кредит на новостройки с отсрочкой по взносу на три месяца. Об отсутствии таких планов сообщил РБК. Другие крупные банки не прокомментировали ситуацию.

У МКБ отсрочка на первоначальный взнос по ипотеке напоминает опцию бронирования. Так, сначала заключается договор долевого участия с застройщиком и кредитное соглашение с банком. Что касается самой сделки по приобретению жилья, то она может состояться позднее (зависит срок отсрочки). В итоге у покупателя появляется шанс заморозить стоимость выбранного объекта и условия по ипотеке до момента внесения первого взноса.

Ранее ВТБ сообщил о распространении условий льготной ипотеки на строительство частных домов. Так, минимальная ставка будет составлять 6,3% годовых.

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