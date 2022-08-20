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41 минуту назад

Стало известно о местонахождении самых маленьких квартир в России

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Самые маленькие вторичные квартиры продаются в Москве, Новосибирске и Уфе. О местонахождении такого жилья стало известно в исследовании федеральной компании «Этажи», сообщают «Известия».

Стало известно о местонахождении самых маленьких квартир в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, на первом месте среди самых маленьких квартир оказалась столица, здесь можно приобрести жилье площадью 7,6 квадратных метра. На втором месте оказалась Новосибирск, где продаются мини-квартиры площадью 8,2 квадратных метра. Тройку лидеров замыкает Уфа — с площадью жилья 8,3 квадратных метра.

В десятку городов с самыми маленькими из продающихся квартир также вошли: Красноярск — 9 квадратных метров, Казань — 9,1 квадратных метра, Санкт-Петербург и Омск — 9,4 квадратных метра, Екатеринбург — 10,1 квадратных метра, Челябинск — 10,8 квадратных метра и Краснодар — 11 квадратных метров.

Заместитель директора федеральной компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова отметила, что мини-квартиры покупают в основном для временного проживания, сдачи в аренду или как первое жилье с перспективой быстрой выплаты ипотеки и последующим приобретением более комфортной квартиры.

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