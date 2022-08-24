Покупателей ждет большая скидка: что будет с ценами на загородное жилье

В настоящее время наблюдается оживление рынка загородной недвижимости, однако ситуацию в нынешнем году типичной назвать нельзя. Life разбирался, что будет с ценами.

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По словам владельца строительной компании «Дом Лазовского» Максима Лазовского, стагнация, наблюдаемая весной, сошла на нет. Так, по его словам, во второй половине лета спрос на жилье увеличился. По мнению эксперта, стоимость строительства объектов может значительно измениться уже осенью.

«Я прогнозирую сезонное оживление на рынке с текущей динамикой цен на готовые дома и небольшим дисконтом на строящиеся дома (до 10%). Если же правительство введет субсидии застройщикам ИЖС на получение льготных кредитов, то цена на строительство объектов может существенно скорректироваться уже осенью», — отметил эксперт.

Портал подчеркивает, что строительные компании готовятся к отложенному дисконту. Нетипичность ситуации проявляется в том, что предстоящей зимой купить загородные дома можно будет с большой скидкой, хотя раньше все было наоборот. Что касается осени, то с сентября не исключено повышение цен, заявила директор департамента маркетинга семейства компаний KASKAD Family Екатерина Коган. Она отметила, что с февраля по июнь большая часть застройщиков многоэтажек подняла цены. Вместе с тем на малоэтажки и в особенности на ИЖС цены не поднимались.

Некоторые эксперты считают, что с учетом высокого сезона цены на рынке могут, напротив, упасть на несколько процентов. Однако отмечается, что значительного изменения в данном сегменте ждать не следует, если только на рынок ИЖС и коттеджных поселков не выйдут крупные застройщики.