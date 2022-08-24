Квартиру могут отобрать: нотариус предупредил сдающих жилье россиян

В «лапы» мошенников могут легко попасть пожилые граждане. Существует риск потери квартиры. Об этом агентству «Прайм» заявила член комиссии Московской городской нотариальной палаты по повышению профессиональной подготовки нотариусов Наталия Сергеева, передает Deita.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Она рекомендует россиянам, сдающим жилье в аренду, внимательно изучать договор с квартиросъемщиком перед его подписанием.

Злоумышленники могут прибегнуть к подмене одного вида документа на другой. Так, человек рискует получить не договор аренды, а договор купли-продажи недвижимости или же договор пожизненной ренты.

Также они могут убеждать своих контрагентов в том, что подписание документа о дарении данному имущества – якобы самое безопасное решение вопроса сдачи жилья.