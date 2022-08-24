Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Квартиру могут отобрать: нотариус предупредил сдающих жилье россиян

Лера Букина

В «лапы» мошенников могут легко попасть пожилые граждане. Существует риск потери квартиры. Об этом агентству «Прайм» заявила член комиссии Московской городской нотариальной палаты по повышению профессиональной подготовки нотариусов Наталия Сергеева, передает Deita.ru.

Квартиру могут отобрать: нотариус предупредил сдающих жилье россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она рекомендует россиянам, сдающим жилье в аренду, внимательно изучать договор с квартиросъемщиком перед его подписанием.

Злоумышленники могут прибегнуть к подмене одного вида документа на другой. Так, человек рискует получить не договор аренды, а договор купли-продажи недвижимости или же договор пожизненной ренты.

Также они могут убеждать своих контрагентов в том, что подписание документа о дарении данному имущества – якобы самое безопасное решение вопроса сдачи жилья.

Ранее сообщалось, что в России мошенники прибегли к новой уловке. Они звонят потенциальным жертвам от лица сотрудников Центробанка и используют в своих схемах данные главы департамента информационной безопасности регулятора.

Недвижимость,Наталия Сергеева,Банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители