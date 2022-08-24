Как не нарваться на мошенников при покупке жилья

Россиянам при выборе жилья следует проверять документацию, которая содержит информацию о квартире. Об этом заявила «Ленте.ру» руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

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Первое, что нужно сделать, - изучить правоустанавливающие документы, отметила она. Речь идет о договорах купли-продажи квартиры, дарения, обмена и т.д. Это позволит доказать, что человек официально является владельцем недвижимости. Кроме того, важно узнать, приватизирована ли квартира, добавила Мищенко.

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Еще один важный шаг, как указала она, - проверка паспорта собственника квартиры через разные сервисы. Так, важно проверить наличие кадастрового номера объекта, технические параметры, данные о прежних и нынешних собственниках квартиры. Кроме того, арестов или штрафов по квартире быть не было. Также целесообразно отправить запрос в офисе МФЦ с целью получения выписки из домовой книги – это позволит выяснить, сколько лиц зарегистрировано в квартире.

Еще одним важным нюансом, по словам Мищенко, является оплата коммунальных услуг.

«В нашей практике встречались квартиры, обремененные большими долгами по ЖКХ», -отметила она.

Специалист также пояснила, что у покупателей, а также риелторов, которые с ними работают, есть право отправить запрос на получение справки об отсутствии постановки на учет в психоневрологическом или неврологическом диспансере.

«Это также важный момент для безопасности сделки», — указала она.

Желательно также собрать информацию о продавце квартиры, добавила Мищенко.