В России подорожает один тип жилья

Осенью в России незначительно вырастут средние цены на новостройки, к концу 2022 года динамика может стать более выраженной на фоне инфляции и увеличения спроса. О подорожании одного вида жилья сообщает ТАСС.

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Ожидается рост спроса на новостройки после окончания сезона отпусков. По словам генерального директора VSN Realty Яны Глазуновой, до конца года стоимость таких объектов увеличится на 7-10 процентов. В то же время директор коммерческой группы компаний «Страна Девелопмент» Александр Гуторов считает, что цены на новостройки могут расти в пределах двух-трех процентов в месяц.

Руководитель «Циан.Аналитика» Алексей Попов отметил, что на данный момент рынок новостроек зависит от двух факторов: снижения интереса к подобному жилью на 35-40 процентов с февраля 2022 года и готовности девелоперов дополнительно субсидировать ставку в рамках льготной ипотеки. «Пока эти факторы уравновешивают друг друга», — подчеркнул эксперт.