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1 час назад

Россиян предупредили о потере эстонской недвижимости

Мария Иванова

Вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар заявил, что россияне, которые не смогут заботиться о своей эстонский недвижимости из-за визовых ограничений, рискуют «утратить» ее. Об этом сообщает ERR.

Россиян предупредили о потере эстонской недвижимости
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Таллин запретил въезд россиянам с выданными Эстонией шенгенскими визами. Визы при этом остались действительными, по ним можно въезжать в другие страны шенгенского соглашения.

По данным эстонского МВД, гражданам России в стране принадлежит 41 351 объект недвижимости. Большинство этих россиян имеют вид на жительство в Эстонии, но 12 процентам (4500 человек) из них нужны визы для въезда в страну. Из-за визового запрета они могут потерять доступ к своей недвижимости.

Коммусаар заявил, что «крайнее последствие» - утрата имущества - может наступить, если россиянин потеряет к ней доступ.

«Действительно, если человек не сможет найти способы поддерживать свою недвижимость, то может наступить это крайнее последствие. Мы в данный момент не предполагаем, что Эстонии следует предпринять здесь какие-либо смягчающие шаги», - подчеркнул он.

Коммусаар призвал дополнительно ограничить возможность владеть недвижимостью в Эстонии для граждан государств, не входящих в ЕС. По его мнению, они не должны владеть имуществом в районе критически важной инфраструктуры и приграничных районах.

Недвижимость,ЕС,
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