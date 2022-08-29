Эксперты назвали опасность ипотеки под 0,1%

Эксперты, опрошенные Life, напомнили, что при ипотеке под 0,01–0,1 процента резко растет конечная стоимость жилья, а маленькие первоначальные взносы сделают ежемесячные платежи слишком большими.

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Центробанк 22 июля снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта - с 9,5 до восьми процентов годовых. После этого банки начали снижать ставки по ипотеке.

В «Абсолют Банке», «МТС Банке» и «Совкомбанке» прогнозировали, что в августе средневзвешенная ставка по ипотеке составит десять процентов годовых, а к концу 2022 года - девять процентов.

Замглавы службы ипотечного кредитования «ИНКОМ-Недвижимости» Елена Санникова рассказала Life, что трендом на ипотечном рынке стала субсидированная ставка от 0,01 процента на покупку строящегося жилья. Такие ипотечные программы запускаются совместно застройщиками и банками.

«При ипотеке под 0,01–0,1 процента годовых нужно помнить одну простую вещь: квартира при оформлении такого кредита станет дороже чуть ли не на 25 процентов», - предупредил автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский обратил внимание, что некоторые банки снизили первоначальный взнос по программам индивидуального жилищного строительства (ИЖС) до 15–20 процентов.

Он подчеркнул, что это делает возможность взять кредит более доступной, но увеличивает ежемесячные платежи и сумму кредита.