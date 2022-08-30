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1 час назад

В России появились микродома

Lenta.ruиещё 10

В крупных городах России, включая Москву и Санкт-Петербург, появились микродома для проживания в течение всего года. Об этом рассказал заместитель руководителя центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Илья Сауков, пишут «Известия».

В России появились микродома
Фото:  Jason Briscoe / Unsplash Jason Briscoe / Unsplash

Площадь подобных объектов может начинаться от девяти квадратных метров. Однако, по словам эксперта, среди маленьких по площади домов активнее всего возводят жилье площадью от 15 квадратных метров.

«Как правило, это дома с панорамным остеклением, нередко антресольного типа. Часто их приобретают как временное жилье до строительства полноценного дома в будущем», — объяснил Сауков.

Ранее в компании «Этажи» выяснили, что в России бросились продавать мини-дома — 60 процентов предложения на рынке загородной недвижимости пришлось на небольшие коттеджи площадью 50-60 квадратных метров. За год число проданных объектов площадью до 60 «квадратов» выросло на 27 процентов.

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