В России появились микродома

В крупных городах России, включая Москву и Санкт-Петербург, появились микродома для проживания в течение всего года. Об этом рассказал заместитель руководителя центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Илья Сауков, пишут «Известия».

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Площадь подобных объектов может начинаться от девяти квадратных метров. Однако, по словам эксперта, среди маленьких по площади домов активнее всего возводят жилье площадью от 15 квадратных метров.

«Как правило, это дома с панорамным остеклением, нередко антресольного типа. Часто их приобретают как временное жилье до строительства полноценного дома в будущем», — объяснил Сауков.