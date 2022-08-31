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1 час назад

В России повысился спрос на старые квартиры

Lenta.ru

Спрос на вторичную недвижимость в России по итогам августа 2022 года относительно мая повысился в 3,6 раза — тогда этот параметр находился на критически низком уровне. Об этом сообщил директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, пишут «Известия».

В России повысился спрос на старые квартиры
Фото: Константин Кокошкин / КоммерсантъКонстантин Кокошкин / Коммерсантъ

По словам Хусаинова, спрос на «вторичку» со стороны россиян постоянно растет. Он отметил, что на выбор старого жилья гражданами влияет значительный рост дисконта. В период с июля по августе доля скидки при продаже жилья достигла рекордных значений в 5,6-5,8 процента. Годом ранее этот показатель был в два раза меньше.

Эксперт объяснил, что спрос на вторичное жилье был бы выше, если бы не достаточно высокие ставки по ипотеке. При этом он назвал покупку недвижимости в период сравнительно высоких ставок выгодной стратегией. За счет того, что в такое время собственники жилья охотнее предоставляют покупателям большие дисконты на жилье, последние сначала выигрывают от полученной скидки, а затем рефинансируют заем под более низкий процент и вновь уменьшают итоговую сумму.

Специалист добавил, что размер скидки со стороны продавцов постепенно начал уменьшаться. Он ожидает, что благодаря дальнейшему снижению ипотечных ставок и притока на рынок инвесторов в осенние месяцы тенденция усилится.

В августе риелтор Светлана Наумова предсказала рост цен на вторичную недвижимость до конца года. По ее словам, стоимость жилья в новостройках к концу года также увеличится — примерно до десяти процентов.

Недвижимость,Ильдар Хусаинов,Светлана Наумова,
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