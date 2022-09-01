Назван размер зарплаты для покупки квартиры в ипотеку в Москве

Чтобы приобрести квартиру по льготной ставке в Москве, необходимо получать в месяц более 118 тысяч рублей. Размер зарплаты для покупки жилья в столице назвали в РБК.

Фото: : Алексей Смышляев / Коммерсантъ : Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Указанный заработок потребуется, если оформлять ипотеку с господдержкой на квартиру за 15 миллионов рублей и при наличии трех миллионов рублей для первоначального взноса. Каждый месяц придется отдавать за кредит 90,8 тысячи рублей. В случае семейной ипотеки ежемесячный платеж составит 83,9 тысячи рублей, а рекомендуемая зарплата должна быть на уровне 109 тысяч.

Для покупки нового жилья за 15 миллионов рублей в ипотеку по рыночной ставке придется ежемесячно платить 123 тысячи рублей и зарабатывать 159,9 тысячи. Аналогичные суммы необходимы и в случае со вторичным жильем.