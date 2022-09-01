В России стали выдавать больше ипотеки

С начала года банки в России выдали ипотечных кредитов на общую сумму более 2,6 триллиона рублей. Спрос на нее продолжает расти четыре месяца подряд. Об этом сообщает пресс-службе ВТБ.

Фото: Станислав Трифонов / Lenta.ru Станислав Трифонов / Lenta.ru

Параметр за восьмимесячный период в 2022 году оказался ниже аналогичного показателя за 2021 год, однако превысил объем выдачи ипотеки с января по август 2019 и 2020 годов. В банке было оформлено 130 тысяч жилищных кредитов на 592 миллиарда рублей.

В августе впервые за долгое время интерес к вторичному жилью превысил льготные программы — по мнению экспертов, это означает, что рынок «вторички» восстанавливается. «Ипотека возвращается к своему равновесному значению, что обещает уверенный органический рост рынка осенью — зимой этого года», — отметили в банке.