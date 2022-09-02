Сбербанк: часть российских отелей превратят в апартаменты

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов допустил, что некоторые российские отели могут переформатировать в апартаменты для последующей продажи. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Попова, такая судьба ждет отели Москвы и Санкт-Петербурга, ориентированные на деловой туризм. Этот вид туризма сначала столкнулся с кризисом из-за пандемии и закрытых границ, а затем - из-за обострения отношений России с Западом.
Попов отметил, что сейчас номер в качественном московском отеле международной сети стоит меньше десяти тысяч рублей в сутки. Таких цен не было на рынке уже десять лет.
«Поэтому наш прогноз, что многие действующие гостиницы на основных направлениях бизнес-туризма могут быть переформатированы в апартаменты и проданы», - отметил топ-менеджер Сбербанка.
Он добавил, что многие из этих отелей расположены местах, где квадратный метр стоит 600-700 тыс. рублей.
«Какой смысл здесь иметь полупустой отель, если можно его продать?» - заключил Попов.
Эксперты консалтинговой компании Knight Frank ранее подсчитали, что средняя цена апартаментов в крупных российских городах (без учета Москвы, Петербурга и Сочи) составляет 185 тыс. рублей за «квадрат». В Москве покупка апартаментов обходится в среднем в 652 тыс. рублей за квадратный метр, в Санкт-Петербурге - 288 тыс. рублей, а в Сочи - 880 тыс.