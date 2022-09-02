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36 минут назад

Зампред Сбербанка Попов: рост цен на новостройки в России сойдет на нет

Лера Букина

Подорожание новостроек в России перестанет наблюдаться. Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Зампред Сбербанка Попов: рост цен на новостройки в России сойдет на нет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы ориентируемся на то, что рост цен на новостройки, который мы видели в 2020-2021 годах, сойдет на нет и стоимость жилья будет зафиксирована более-менее на действующем уровне минимум до начала 2023 года», — подчеркнул он.

По словам Попова, в стране по результатам первой половины года зафиксировано незначительное снижение цен на жилье. Оно составило менее 10%. Вместе с тем Попов указал на то, что такая динамика не является свидетельством того, что рынок жилья обвалился.

Попов допускает снижение ключевой ставки в дальнейшем. Это, как указал он, «поможет экономике девелоперских проектов». Кроме того, ипотека станет более доступной для граждан, пояснил собеседник.

«При этом предложение на рынке новостроек остается прежним, не падает, и эти два фактора вместе как раз говорят в пользу «стабильных» прогнозов, без поводов для паники», — подытожил Попов.

Ранее глава Минстроя России Ирек Файзуллин предупреждал о росте цен на жилье в случае роста стоимости ресурсов и рабочей силы. По его словам, чем больше предложений на рынке, которые удовлетворяют спрос, тем меньше стоимость.

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