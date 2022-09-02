Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+30° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
43 минуты назад

Законность изъятия недвижимости россиян в Эстонии оценили

Lenta.ru

В случае несогласия с изъятием недвижимости в Эстонии оспорить это можно будет только в эстонском суде, сообщил президент и член исполкома Российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин. В беседе с «Лентой.ру» он оценил законность экспроприации.

Законность изъятия недвижимости россиян в Эстонии оценили
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Недвижимость российских граждан в Эстонии может быть конфискована властями. Об этом заявил вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар в радиоэфире портала национального телерадиовещания ERR. Он добавил, что конфисковать имущество будут в случае образования долга.

Любая собственность иностранцев в любой стране попадает под особый режим. Любые акции по ее изъятию должны регулироваться международным соглашением. Но это личная собственность. Здесь особый режим - Анатолий Капустин, юрист

Капустин отметил, что законность изъятия следует рассматривать в каждом случае отдельно. «В случае несогласия с экспроприацией россияне могут обратиться в местный суд с требованием опротестовать это как незаконное действие. Даже если они не имеют возможность въезда в страну, но имеют там недвижимость. Это возможно сделать через адвокатские конторы, которые там работают», — рассказал он.

«Это привилегия»: Эстония призвала прекратить выдачу виз россиянам

Юрист сообщил, что для конфискации государственной собственности должны существовать серьезные основания, такие как договор или крупные долги.

«А что касается частной собственности, то законность может решать только национальный суд», — добавил Капустин.

Необходимо сыграть пьесу сначала на месте, опираясь на нормы эстонского частного права, которые ограничивают круг основания для экспроприации частной собственности - Анатолий Капустин, юрист

29 августа стало известно, что Министерство внутренних дел (МВД) Эстонии готовит закон, ограничивающий право российских граждан приобретать недвижимость в республике.

Недвижимость,Анатолий Капустин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители