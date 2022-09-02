Законность изъятия недвижимости россиян в Эстонии оценили

В случае несогласия с изъятием недвижимости в Эстонии оспорить это можно будет только в эстонском суде, сообщил президент и член исполкома Российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин. В беседе с «Лентой.ру» он оценил законность экспроприации.

Недвижимость российских граждан в Эстонии может быть конфискована властями. Об этом заявил вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар в радиоэфире портала национального телерадиовещания ERR. Он добавил, что конфисковать имущество будут в случае образования долга.

Любая собственность иностранцев в любой стране попадает под особый режим. Любые акции по ее изъятию должны регулироваться международным соглашением. Но это личная собственность. Здесь особый режим - Анатолий Капустин, юрист

Капустин отметил, что законность изъятия следует рассматривать в каждом случае отдельно. «В случае несогласия с экспроприацией россияне могут обратиться в местный суд с требованием опротестовать это как незаконное действие. Даже если они не имеют возможность въезда в страну, но имеют там недвижимость. Это возможно сделать через адвокатские конторы, которые там работают», — рассказал он.

Юрист сообщил, что для конфискации государственной собственности должны существовать серьезные основания, такие как договор или крупные долги.

«А что касается частной собственности, то законность может решать только национальный суд», — добавил Капустин.

Необходимо сыграть пьесу сначала на месте, опираясь на нормы эстонского частного права, которые ограничивают круг основания для экспроприации частной собственности - Анатолий Капустин, юрист