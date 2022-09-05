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23 часа назад

Определены округа Москвы с увеличившимся количеством жилья

Lenta.ru

За год к сентябрю 2022 года предложение жилья в новостройках среди округов Москвы больше всего увеличилось в Северо-Западном АО. Динамика достигла 91 процента, сообщает РБК со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики».

Определены округа Москвы с увеличившимся количеством жилья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Северо-Западном АО предложение достигло 5,8 тысячи лотов. Эксперты определили, что количество жилья увеличилось на 77 процентов до 7,9 тысячи лотов в Западном округе. Топ-3 списка замкнул Северный округ с динамикой в 76 процентов — предложение достигло 5,7 тысячи лотов.

Ниже в рейтинге расположился Юго-Западный округ, где предложение в новостройках повысилось на 53 процента до 2,9 тысячи лотов. Пятую строчку списка разделили Восточный и Южный округа с динамикой в 47 процентов в каждом — предложение достигло 2,4 тысячи и 5,3 тысячи лотов соответственно.

Что касается отрицательной динамики, то снижение показателя заметили только в Центральном округе — предложение снизилось на 15 процентов до 1,9 тысячи объектов.

Ранее эксперты компании Est-a-Tet выяснили, что к концу июля 2022 года среди округов Москвы больше всего вторичное жилье подешевело в Северо-Восточном (СВАО). В среднем квадратный метр жилья там стал стоить 257,8 тысячи рублей.

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