В России упал спрос на жилье

«Основные сложности застройщиков сегодня – это спрос. В регионах без учета городов-миллионников спрос восстанавливается, но не такими темпами, как хотелось, и находится на уровне ниже на 50%, чем в прошлом году. Те, кто говорит, что все в хорошо, пусть съездит в Ульяновск, Кострому, Новгород и посмотрит реальную картину», – заявил РИА Недвижимость замглавы министерства строительства и ЖКХ Никита Стасишин.