В России упал спрос на жилье

По данным Минстроя, в России резко упал спрос на жилье. В регионах России, если не учитывать города-миллионники, он снизился за год в два раза.
«Основные сложности застройщиков сегодня – это спрос. В регионах без учета городов-миллионников спрос восстанавливается, но не такими темпами, как хотелось, и находится на уровне ниже на 50%, чем в прошлом году. Те, кто говорит, что все в хорошо, пусть съездит в Ульяновск, Кострому, Новгород и посмотрит реальную картину», – заявил РИА Недвижимость замглавы министерства строительства и ЖКХ Никита Стасишин.
По данным Стасишина, в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области ситуация значительно лучше, но спрос и там еще не дотягивает до прошлогодних показателей.
Ранее «СП» писала о том, что социологи фонда «Общественное мнение» провели опрос среди россиян, чтобы выяснить, как они оценивают своё материальное положение.