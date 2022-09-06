Путин заявил о продлении программы дальневосточной ипотеки

Программа дальневосточной ипотеки с льготной ставкой в 2% будет продлена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Приморья Олегом Кожемяко, сообщает ТАСС.

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В ходе встречи были озвучены предложения по расширению программы. Российский президент при этом отметил: «Там и срок продлеваем же».

Кожемяко, в свою очередь, назвал программу действенным инструментом, добавляя, что многие обращаются к властям с просьбой распространить ее действие на людей до 40 лет (сегодня до 35).

«Проработаем», — ответил президент.

В августе было объявлено о бессрочном продлении программы льготного кредитования «Сельская ипотека» со ставкой 3%, а в июле правительство пообещало перечислить еще 45,5 млрд рублей на выполнение программ льготной ипотеки.