Аналитик: квартиры в новостройках подорожают

Стоимость квартир в новостройках в России в следующем году может подорожать в пределах 5-10%, на вторичном рынке динамика цен будет примерно такой же, поскольку продавцы ориентируются на первичный рынок, сообщил РИА Новости эксперт по недвижимости аналитического управления банка "Открытие" Константин Енин.
Согласно данным Росстата, средняя стоимость новостройки в России по итогам второго квартала 2022 года достигла 116 тысяч рублей за квадратный метр, что на 31% выше, чем во втором квартале 2021 года.
"В августе участники рынка отмечают стагнацию либо снижение цен в пределах 1-2% к июлю. Этому способствует вывод отложенных к старту весной-летом площадей. Но говорить о появлении явного тренда на снижение цен не приходится. По мере восстановления спроса они вернутся к росту", - уверен Енин.
Он пояснил, что сейчас девелоперы жертвуют частью маржи на компенсацию процентных ставок по ипотеке, а издержки на строительство жилья продолжают расти. Так, медианная стоимость строительства жилья в среднем по РФ с начала года выросла на 16%, поэтому застройщики продолжат стремиться повышать цены, чтобы окупить затраты и получить прибыль.
При этом на вторичном рынке нет дополнительных стимулирующих факторов, поэтому цены и спрос на эти квартиры напрямую зависят от доступности рыночной ипотеки. Хотя реализация отложенного спроса способствует росту цен, сохранение общей неопределенности и высокие ставки относительно первичного рынка пока сдерживают его, отметил аналитик.
"В ближайшее время "Открытие Research" ожидает колебаний цен на жилье в поиске нового баланса спроса и предложения как на первичном, так и на вторичном рынке. При отсутствии новых шоков рынок продолжит восстанавливаться благодаря накопленному с марта отложенному спросу и традиционно высоким продажам в четвертом квартале", - указал Енин.
В 2023 году сохраняются предпосылки для роста цен на "первичку", но динамика доходов населения будет его сдерживать, считает он.
"В результате в следующем году новостройки могут подорожать в пределах 5-10%. Динамика цен на вторичном рынке окажется примерно такой же, поскольку продавцы готового жилья будут ориентироваться на первичный рынок", - заключил эксперт.