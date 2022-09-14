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40 минут назад

Аналитик: жилье в России в 2023 году может подорожать на 5-10%

РИА Недвижимостьиещё 5

Стоимость квартир в новостройках в России в следующем году может подорожать в пределах 5-10%, на вторичном рынке динамика цен будет примерно такой же, поскольку продавцы ориентируются на первичный рынок, сообщил РИА Новости эксперт по недвижимости аналитического управления банка "Открытие" Константин Енин.

Аналитик: квартиры в новостройках подорожают
Фото: ТАССТАСС

Согласно данным Росстата, средняя стоимость новостройки в России по итогам второго квартала 2022 года достигла 116 тысяч рублей за квадратный метр, что на 31% выше, чем во втором квартале 2021 года.

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"В августе участники рынка отмечают стагнацию либо снижение цен в пределах 1-2% к июлю. Этому способствует вывод отложенных к старту весной-летом площадей. Но говорить о появлении явного тренда на снижение цен не приходится. По мере восстановления спроса они вернутся к росту", - уверен Енин.

Он пояснил, что сейчас девелоперы жертвуют частью маржи на компенсацию процентных ставок по ипотеке, а издержки на строительство жилья продолжают расти. Так, медианная стоимость строительства жилья в среднем по РФ с начала года выросла на 16%, поэтому застройщики продолжат стремиться повышать цены, чтобы окупить затраты и получить прибыль.

При этом на вторичном рынке нет дополнительных стимулирующих факторов, поэтому цены и спрос на эти квартиры напрямую зависят от доступности рыночной ипотеки. Хотя реализация отложенного спроса способствует росту цен, сохранение общей неопределенности и высокие ставки относительно первичного рынка пока сдерживают его, отметил аналитик.

"В ближайшее время "Открытие Research" ожидает колебаний цен на жилье в поиске нового баланса спроса и предложения как на первичном, так и на вторичном рынке. При отсутствии новых шоков рынок продолжит восстанавливаться благодаря накопленному с марта отложенному спросу и традиционно высоким продажам в четвертом квартале", - указал Енин.

В 2023 году сохраняются предпосылки для роста цен на "первичку", но динамика доходов населения будет его сдерживать, считает он.

"В результате в следующем году новостройки могут подорожать в пределах 5-10%. Динамика цен на вторичном рынке окажется примерно такой же, поскольку продавцы готового жилья будут ориентироваться на первичный рынок", - заключил эксперт.

Недвижимость,ФК Открытие,Росстат,
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