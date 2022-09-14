Вторичное жилье в Москве стало продаваться дольше

Средний срок реализации квартир на вторичном рынке жилья в Москве с начала нынешнего года вырос двукратно и превышает 100 дней, сообщили журналистам эксперты рынка в среду, 14 сентября.

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По информации, указанной в Росреестре, число сделок на вторичном рынке жилья столицы за семь месяцев текущего года уменьшилось на 18 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

В настоящее время на московском рынке вторичного жилья экспонируется около 40 тысяч лотов, что на 37 процентов больше, нежели было в продаже год назад, поделилась с РИА Новости эксперт «Циан.Аналитики» Виктория Кирюхина.

— Спрос стал ниже, выбор — больше. Это ведет к росту срока поиска покупателя. Средний срок экспозиции составляет около 111 дней, с каждым месяцем это значение увеличивается, — подчеркнула она.

Увеличение среднего срока выставки вторичных квартир было зафиксировано и в риелторских компаниях. Так, по информации директора офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлии Дымовой, на сегодняшний день он составляет 45–60 дней, тогда как в январе был равен 22–27 дням.