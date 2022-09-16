Названы города России с подорожавшей землей

С начала 2022 года к сентябрю сотка земли среди российских городов больше всего подорожала в Новосибирске — динамика достигла 43 процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса ЦИАН.

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Сотка земли в Новосибирске стала стоить в среднем 694 тысячи рублей. Городом с подорожавшими участками для строительства также назвали Екатеринбург — цена за сотку повысилась на 32 процента, до 287,9 тысячи рублей. Топ-3 списка замкнула Уфа с динамикой в 24 процента — сотка подорожала до 308,5 тысячи рублей.

Ниже в списке расположилась Самара, где сотка подорожала на 20 процентов, до 611,9 тысячи рублей. Пятую строчку рейтинга занял Челябинск с динамикой в 14 процентов — сотка в среднем стала стоить 261 тысячу рублей. В Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге участки подорожали на 12 и 11 процентов соответственно.