Россияне купили жилья в одной стране больше всех в мире

Согласно данным национального Института статистики TurkStat, за прошедший август граждане России приобрели 1 200 домов и квартир на территории Турции. В этом они обогнали зарубежных покупателей из всех других стран. Об этом сообщает «Лента.ру».

Другими лидерами по сделкам с турецким жильем стали граждане Ирана, Ирака, Казахстана и Украины. Всего, по данным TurkStat, иностранцы купили 5,2 тысячи турецких домов или квартир. Это на 10,1% меньше, чем в прошлом году.

Отмечается, что самым популярным городом для покупки жилья у иностранцев оказалась Анталья. Второе место по числу сделок занимает Стамбул, а третье – Мерсин.