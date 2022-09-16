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1 час назад

Россияне купили жилья в одной стране больше всех в мире

Елена Прошина

Согласно данным национального Института статистики TurkStat, за прошедший август граждане России приобрели 1 200 домов и квартир на территории Турции. В этом они обогнали зарубежных покупателей из всех других стран. Об этом сообщает «Лента.ру».

Россияне купили жилья в одной стране больше всех в мире
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Другими лидерами по сделкам с турецким жильем стали граждане Ирана, Ирака, Казахстана и Украины. Всего, по данным TurkStat, иностранцы купили 5,2 тысячи турецких домов или квартир. Это на 10,1% меньше, чем в прошлом году.

Отмечается, что самым популярным городом для покупки жилья у иностранцев оказалась Анталья. Второе место по числу сделок занимает Стамбул, а третье – Мерсин.

Ранее жители Стамбула стали массово жаловаться на нашествие агрессивных комаров. По мнению экспертов, турецкий город заполонили комары вида Aedes, которые отличаются агрессивным поведением, а их укусы вызывают аллергическую реакцию.

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