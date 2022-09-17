Юрист рассказал о риске потери сдаваемой в аренду квартиры

Мошенники могут продать арендуемое жилье без ведома владельца. Об этом сообщил юрист Павел Уткин.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

По его словам, защитить от потери недвижимости может специальный пункт в договоре аренды, согласно которому «ни одна сделка с собственностью не может пройти без личного присутствия владельца».

— При сдаче квартиры в аренду ее определенно стоит активировать, и внести этот пункт можно в ближайшем МФЦ, — посоветовал специалист.

Также Уткин рассказал, что хозяин жилья вправе наложить на нее обременение: нотариально оформить договор займа с кем-то из родственников и в залог оставить квартиру, а заодно получить от родственника расписку без даты о том, что сумму, указанную в договоре, он получил в полном объеме. Такой способ полностью блокирует продажу недвижимости.

Еще юрист порекомендовал сделать опись имущества при сдаче квартиры в аренду, сообщает агентство «Прайм».

Кроме того, нужно указывать, кто имеет право проживать в квартире и прописывать в договоре их паспортные данные, так как иногда бывают случаи, когда вместо присутствовавших на подписании граждан там живут другие, в том числе несовершеннолетние, а это усложняет процесс выселения.

Специалист посоветовал зарегистрировать договор аренды в Росреестре и оформить самозанятость, потому что 4 процента от арендного дохода — «это ничто по сравнению со спокойствием и уверенностью, что с квартирой ничего не случится».