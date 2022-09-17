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33 минуты назад

Россиян предупредили о риске потерять квартиру при сдаче в аренду

Елена Прошина

Стало известно, что надо делать, чтобы съемщики-мошенники не продали квартиру, обманув ее владельца. О способах защиты рассказал юрист центр «Парфенон» Павел Уткин, передает «Прайм».

Россиян предупредили о риске потерять квартиру при сдаче в аренду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Прежде всего, специалист посоветовал «активировать опцию» в МФЦ – письменно заявить, что любые сделки с собственностью не могут происходить без личного присутствия владельца. При сдаче квартиры в аренду это защитит от неожиданностей.

Имеется и более «закрученный» способ – намеренно наложить на жилье обременение. Например, оформить у нотариуса договор займа с кем-то из родственников, а в залог оставить квартиру.

Нотариусы обязан информировать Росреестр о такой сделке, поэтому все сделки с жильем будут заблокированы до снятия обременения.

Уткин также посоветовал описать имущество, особенно если сдается дорогая квартира с хорошим ремонтом и мебелью.

В договоре важно внести паспортные данные тех, кто имеет право проживать в квартире. Иначе в ней могут оказаться другие лица.

Но самый надежный способ – зарегистрировать договор аренды в Росреестре и оформить самозанятость. В итоге вы будете платить всего 4 % налогов от арендного дохода и обезопасите недвижимость.

Ранее стало известно, что средние цены на аренду жилья в Москве увеличились на 21,4%.

Недвижимость,Павел Уткин,Росреестр,
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