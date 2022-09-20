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33 минуты назад

"Эксперт РА" назвало оптимальную ставку по ипотеке в России

РИА Недвижимостьиещё 1

Ипотека в России сейчас стала более доступной, при этом оптимальным уровнем ипотечных ставок можно считать 7%, заявила в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.

Названа оптимальная ипотечная ставка в России
Фото: ТАССТАСС

"Сейчас ставки по ипотеке стали заметно доступнее, чем это было во втором квартале. Безусловно, это способствует оживлению спроса на ипотечные кредиты. Оптимальным уровнем ставки по ипотеке можно считать средний показатель прошлого года - порядка 7%, это будет возможно при дальнейшем снижении ключевой ставки", - прокомментировала она в интервью в преддверии международного банковского форума "Банки России – XXI век".

В то же время банки сейчас реагируют на изменение ключевой ставки более сдержанно, чем ранее, поскольку закладывают в свои политики риски ухудшения платежеспособности заемщиков, отметила Чекурова.

По данным ЦБ, ставка по рублевой ипотеке, включая льготные программы, в июле выросла до 6,67% с 6,36% месяцем ранее. Банки в июле нарастили выдачу кредитов на 39,96% по сравнению с июнем - до 91,6 тысячи ссуд на общую сумму 341,6 миллиарда рублей. При этом в июле чуть более половины кредитов было выдано по льготной ипотеке.

Недвижимость,Марина Чекурова,Эксперт РА,
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