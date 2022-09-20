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21 минуту назад

Оценена возможность обвала цен на жилье в России

Лера Букина

В настоящее время в России наблюдается снижение цен на жилье, однако обвала цен на рынке не ожидается. Об этом заявила гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова, передает РИА Новости.

Оценена возможность обвала цен на жилье в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт отметила, что в стране не будет перелома общего тренда. По словам собеседницы, обвала не произойдет из-за падения ставок, снижения доверия к фондовому рынку и политики стимулирования жилищного сектора и ипотеки.

«В предыдущие два года мы видели ценовой бум на этом рынке, так что некоторая коррекция с начала года была неизбежной. Да, локальные спады на рынке жилья возможны, но значительный обвал цен все же маловероятен», — подчеркнула Чекурова.

Она указала на то, что сильное падение среднего уровня цен на жилье в российской валюте было зафиксировано с начала 2000 года лишь два раза. Это произошло во время кризисов в 2008 и 2014 годах, добавила эксперт. Чекурова отметила, что падение цен носило, скорее, корректирующий характер.

По словам главы «Эксперт РА», в настоящее время наблюдается аналогичная картина.

«В долгосрочной перспективе возможно лишь замедление роста цен, а не перелом общего тренда», — подытожила собеседница.

Ранее руководитель аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов заявил Life, что в ближайшее время стоимость новостроек значительно падать не будет. При этом он не прогнозирует существенного роста. Цены и так достигли пиковых значений, указал собеседник.

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