Оценена возможность обвала цен на жилье в России

В настоящее время в России наблюдается снижение цен на жилье, однако обвала цен на рынке не ожидается. Об этом заявила гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова, передает РИА Новости.

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Эксперт отметила, что в стране не будет перелома общего тренда. По словам собеседницы, обвала не произойдет из-за падения ставок, снижения доверия к фондовому рынку и политики стимулирования жилищного сектора и ипотеки.

«В предыдущие два года мы видели ценовой бум на этом рынке, так что некоторая коррекция с начала года была неизбежной. Да, локальные спады на рынке жилья возможны, но значительный обвал цен все же маловероятен», — подчеркнула Чекурова.

Она указала на то, что сильное падение среднего уровня цен на жилье в российской валюте было зафиксировано с начала 2000 года лишь два раза. Это произошло во время кризисов в 2008 и 2014 годах, добавила эксперт. Чекурова отметила, что падение цен носило, скорее, корректирующий характер.

По словам главы «Эксперт РА», в настоящее время наблюдается аналогичная картина.

«В долгосрочной перспективе возможно лишь замедление роста цен, а не перелом общего тренда», — подытожила собеседница.