Россиянам разъяснили правила продажи микродолей в квартире

После вступления в силу запрета на дробление квартир на микродоли россияне смогут продать уже существующие части жилья. Однако создавать новые доли в результате сделки нельзя. Правила продажи такой недвижимости разъяснили опрошенные «Российской газетой» эксперты.

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По словам директора офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлии Дымовой, владелец микродоли теперь может продать ее только собственнику других долей внутри объекта. Купить микродолю также может исключительно эта категория граждан. Можно зарегистрировать право собственности на микродолю, если она получена, например, при наследовании (допустим, есть квартира площадью 33 квадратных метра и 6 наследников). «Однако в дальнейшем, продать долю менее 6 квадратных метров стороннему покупателю невозможно», — поясняет Дымова.

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Однако юрист офиса «Водный стадион» компании «Инком-Недвижимость» Евгений Мохнаткин опроверг утверждение специалистки. Он уточнил, что новым законом запрещено дробить квартиры на новые микродоли, сделки с уже выделенными частями жилья не запрещены.

«Можно предположить, что с учетом положений ст. 35 Конституции РФ, статей 250 и 421 Гражданского кодекса РФ, собственники микродолей в жилом помещении смогут распоряжаться ими по своему усмотрению, в том числе отчуждать их в пользу третьих лиц», — отметил эксперт.

С этим мнением согласен и партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев.

«Согласно тексту закона ничтожными признаются сделки, совершенные после 1 сентября 2022, в результате которых происходит разделение площади или доли жилого помещения. Законом не запрещены и не признаются недействительными аналогичные сделки, совершенные до сентября 2022 года», — заключил специалист.