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1 час назад

Депутат Госдумы Картаполов: мобилизованные продолжат платить ипотеку

Лера Букина

Мобилизованным гражданам будет необходимо продолжать платить ипотеку. Об этом порталу Life заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Если вас призовут, вы будете продолжать платить ипотеку, но уже со своей новой получки, которая будет очень высокая», — подчеркнул он.

Картаполов не назвал точной суммы, однако отметил, что граждане, получающие зарплату выше 400 тыс. рублей, могут «и так погасить свою ипотеку».

Кого могут мобилизовать в первую очередь

В среду, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация. Как указал президент РФ, данная мера позволит защитить Россию, ее суверенитет, территориальную целостность и обеспечить безопасность российского народа.

Днем ранее ВТБ принял решение пересмотреть условия выдачи жилищных кредитов в рамках собственных программ. С 20 сентября минимальную сумму первого взноса при покупке жилья на вторичном рынке установили на уровне 10%.

Недвижимость,Андрей Картаполов,Банк ВТБ,Госдума,
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