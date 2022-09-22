Центробанк спрогнозировал рост ипотеки

«По ипотеке можем там под 20 процентов добраться, может, чуть ниже. Изначально наш прогноз был 13-18 процентов, но, наверное, по верхней планке пойдем, может, даже чуть превысим, если те темпы, которые сейчас есть, будут продолжаться», — заявил Данилов.