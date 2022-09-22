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1 час назад

Центробанк спрогнозировал рост ипотеки

Lenta.ru

В Центробанке спрогнозировали, что в 2022 году ипотека в России вырастет в пределах 20 процентов. Об этом сообщает РИА Новости.

Центробанк спрогнозировал рост ипотеки
Фото: ТАССТАСС

Прогнозами поделился глава департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александр Данилов. Он отметил, что изначально власти предполагали более низкие показатели.

«По ипотеке можем там под 20 процентов добраться, может, чуть ниже. Изначально наш прогноз был 13-18 процентов, но, наверное, по верхней планке пойдем, может, даже чуть превысим, если те темпы, которые сейчас есть, будут продолжаться», — заявил Данилов.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков предположил, что на рынке недвижимости в России ситуация с изменением цен стабилизируется. Эксперт уточнил, что россияне стали меньше покупать квартиры и больше арендуют жилье, так как на объекты завышают цены.

Недвижимость,Константин Барсуков,Александр Данилов,Банк России,
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