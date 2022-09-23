Ценам на дальневосточное жилье предрекли снижение

Продление программы «Дальневосточная ипотека» поможет снизить стоимость жилья. Падение цен на рынке недвижимости Дальнего Востока предрекла генеральный директор компании «Сахалинское ипотечное агентство» Елена Бондарева, передает ТАСС.

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Благодаря продлению программы строительные компании смогут сохранить высокие темпы ввода жилья. Это приведет к снижению цен, которые остаются высокими из-за подорожания стройматериалов и дефицита рабочей силы после пандемии.

«Решение о продлении программы льготной ипотеки позволит не только увеличить предложения от строительных фирм, но и за счет прихода новых игроков на рынок развивать конкуренцию, результатом которой станет повышение качества жилья и снижение его стоимости», —пояснила Бондарева.

Председатель совета ассоциации «Альянс строителей Приморья» Сергей Федоренко отметил, что рост стоимость жилья уже прекратился. Он ожидает, что в ближайшие два года объем предложений на рынке значительно вырастет, а застройщики начнут привлекать клиентов выгодной ценой. Заместитель гендиректора Ипотечной корпорации Бурятии Мария Башитова добавила, что Дальнему Востоку особенно нужны льготные кредиты на жилье.