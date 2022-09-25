Квартиры стоимостью менее миллиона рублей обнаружили в Подмосковье

Жилье стоимостью менее миллиона рублей обнаружили в Подмосковье. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики портала «Мир квартир».

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«Самая дешевая квартира в Московской области стоит 620 тысяч рублей, выяснили специалисты. Это 24-метровое жилое помещение в городском округе Шатура, на востоке региона. До Москвы — 141 километр. "Однушка" расположена на втором этаже трехэтажного кирпичного дома, сданного в эксплуатацию в 2015 году. Ремонт простой. В пешей доступности — магазины, больница, поликлиника, детский сад и школа», — заявили эксперты.

В рабочем поселке Рязановский городского округа Егорьевск в 180 километрах от столицы можно приобрести «двушку» стоимостью 650 тысяч рублей. Покупателям предлагается жилье на первом этаже двухэтажного дома 1973 года постройки. Комнаты проходные с размерами 18 и 14 квадратных метров, площадь кухни — шесть «квадратов».

Лот площадью в 32 квадратных метра продают за 750 тысяч рублей в поселке городского типа областного подчинения Серебряные Пруды. Относительно дешевые квартиры можно приобрести в Волоколамском городском округе и в Луховицах, отметили аналитики.